Девушка Ферстаппена подколола нидерландца, подписав его как "аксессуар для руки"

Еще никогда Макс не получал такую характеристику.

Недавно в Баку, Азербайджан, прошла ежегодная церемония награждения ФИА, где отмечаются заслуги пилотов и команд по итогам сезона.

В этот вечер свой третий чемпионский кубок получил пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Он ожидаемо посетил церемонию в компании своей девушки Келли Пике, дочери другого трехкратного чемпиона мира Формулы 1, Нельсона Пике.

Келли в свою очередь решила разбавить серьезность церемонии необычной подписью совместной фотографии. У себя в Instagram она опубликовала фото с Ферстаппеном, на котором она отметила его в качестве "аксессуара для руки".

Источник: скриншот

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с материалами, посвященными итогам сезона 2023 года.

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