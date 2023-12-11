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Сезон-2022 vs сезон-2023: Алонсо спрогрессировал в наборе очков, Леклер - деградировал

Какие-то пилоты продемонстрировали стабильность и прогресс, а кто-то провалился.
Сегодня, 10:35
Шарль Леклер и Фернандо Алонсо / Getty Images
Шарль Леклер и Фернандо Алонсо / Getty Images

Формула 1 решила подвести итоги года, сравнив результаты гонщиков за два сезона: 2022 и 2023 годов.

Так, опубликовав сравнительные данные в социальных сетях, Ф1 показала, что наибольший прогресс по набору очков продемонстрировал Фернандо Алонсо (+125). 

В то время как в 2022 году он набрал 81 очко, в 2023 году этот показатель возрос до 206. Конечно, в этом свою роль сыграла смена команды и прогресс Астон Мартина в первой части чемпионата.

А вот обратный результат продемонстрировал Шарль Леклер (-102): 308 очков в сезоне-2022 против 206 в сезоне-2023. Не сильно далеко от него ушел Джордж Расселл (-100).

Стоит отметить практически идентичный результат у Льюиса Хэмилтона, который в 2023 году набрал всего на 6 очков меньше, чем годом ранее.

Напомним, что ранее Льюис Хэмилтон раскритиковал ФИА за расследование, которое Федерация вела против руководителя Мерседес Тото Вольффа и его жены, а по совместительству директора Академии Формулы 1, Сьюзи Вольфф.

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