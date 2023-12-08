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Хэмилтон раскритиковал ФИА за расследование относительно Тото и Сюзи Вольфф

Подобные вещи неприемлемы.
Сегодня, 21:24
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон раскритиковал ФИА за из расследование в отношении Вольффов.

Пилот Мерседес считает поведение федерации неприемлемым. Включая сам факт дела против честных людей, как Тото и Сюзи Вольфф, так и то, что после всего они даже не извинились.

"Да, это была не самая простая неделя. И это действительно разочаровывает – когда ты видишь, как руководящий орган нашего спорта пытается поставить под сомнение честность Сюзи Вольфф, одной из самых невероятных женщин и лидеров в нашем спорте, при этом не задавая никаких вопросов, не предъявляя никаких доказательств.

А в конце они просто сказали "извините". Это неприемлемо.

В нашем спорте много замечательных людей, которые потрясающе делают свою работу. Мы постоянно боремся за улучшение ситуации с многообразие и инклюзивностью в нашей индустрии. Но, похоже, что в руководстве ФИА есть люди, которые пытаются отбросить нас назад каждый раз, когда мы пытаемся сделать шаг вперед. И это должно измениться", - цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Сюзи Вольфф намерена найти виноватых.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

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