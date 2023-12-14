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Автоспорт

Астон Мартин объявил об эксклюзивном партнерстве со своим титульным спонсором

Команда из Сильверстоуна получит новое официальное название.
Сегодня, 14:53
Астон Мартин / astonmartinf1.com
Астон Мартин / astonmartinf1.com

Астон Мартин официально объявил, что продлил сотрудничестве с Aramco.

Саудовский нефтяной гигант в прошлом сезоне был титульным спонсором конмады наряду с Cognizant. С 1 января 2024 году Aramco станет эксклюзивным титульным спонсором.

Команда и компания продлили сотрудничество на следующие пять лет, а уже в новом сезоне коллектив будет выступать, как Aston Martin Aramco Formula One Team.

Затем, с 2026 года, Aramco также начнет работать вместе с Хондой, которые станут мотористом Астон Мартина, в сфере топлива и смазочных материалов.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира назвал выступления Ферстаппена историческими.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин

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