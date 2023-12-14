Астон Мартин объявил об эксклюзивном партнерстве со своим титульным спонсором

Астон Мартин официально объявил, что продлил сотрудничестве с Aramco.

Саудовский нефтяной гигант в прошлом сезоне был титульным спонсором конмады наряду с Cognizant. С 1 января 2024 году Aramco станет эксклюзивным титульным спонсором.

Команда и компания продлили сотрудничество на следующие пять лет, а уже в новом сезоне коллектив будет выступать, как Aston Martin Aramco Formula One Team.

Затем, с 2026 года, Aramco также начнет работать вместе с Хондой, которые станут мотористом Астон Мартина, в сфере топлива и смазочных материалов.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира назвал выступления Ферстаппена историческими.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!