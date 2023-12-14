Астон Мартин объявил об эксклюзивном партнерстве со своим титульным спонсором
Команда из Сильверстоуна получит новое официальное название.
Астон Мартин официально объявил, что продлил сотрудничестве с Aramco.
Саудовский нефтяной гигант в прошлом сезоне был титульным спонсором конмады наряду с Cognizant. С 1 января 2024 году Aramco станет эксклюзивным титульным спонсором.
Команда и компания продлили сотрудничество на следующие пять лет, а уже в новом сезоне коллектив будет выступать, как Aston Martin Aramco Formula One Team.
Затем, с 2026 года, Aramco также начнет работать вместе с Хондой, которые станут мотористом Астон Мартина, в сфере топлива и смазочных материалов.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира назвал выступления Ферстаппена историческими.
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