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Экс-чемпион Формулы-1 назвал выступления Ферстаппена историческими

Другим пилотам самое время поднажать.
Сегодня, 13:24
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Нико Росберг высоко оценил выступления Макса Ферстаппена в прошлом сезоне.

По словам экс-чемпиона Формулы-1, мы увидели доминирование не одной команды, а одного пилота, и выступления Переса тому доказательство. Однаок Росберг ждет, что остальные пилоты не будут отставать.

"Это не совсем доминирование команды, а доминирование пилота. Посмотрите на Серхио Переса – он где только не финишировал. Надо принять, что выступления Ферстаппена – исторические, один из величайших сезонов всех времен. И он уже приближается к топ-5 гонщиков всех времен. Это феноменально.

Я действительно надеюсь, что другие команды и гонщики дадут Ферстаппену бой. Я ожидаю, что люди вроде Льюиса и Джорджа станут лучшими кандидатами, а также, конечно, Макларен, если команде удастся продолжить прогресс. Есть потенциальный чемпион Ландо Норрис, есть Джордж и Шарль Леклер", – приводит слова Росберга City A.M.

Ранее также сообщалось, что Хэмилтон верит в команду в вопросе разработки болида.

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