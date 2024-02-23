Норрис - о переходе Хэмилтона в Феррари: Не жалею, что подписал новый контракт с МакЛарен

Британец не считает, что поторопился продлевать соглашение, несмотря на то, что в 2025 году в Мерседес освободится место.

Незадолго до того, как стало известно, что Льюис Хэмилтон в 2025 году сменит Мерседес на Феррари, Ландо Норрис продлил контракт с МакЛарен.

Через год "серебряным стрелам" понадобится новый напарник для Джорджа Расселла, и Норрис мог считаться одним из главных кандидатов на эту роль.

Теперь же, когда уже понятно, что он не сможет занять место сэра Льюиса, Ландо заявил, что не считает, что он поторопился с подписанием нового контракта с "оранжевыми".

"Нет, я очень рад. Я мог бы подождать; У меня был выбор. Я знал, что на моем пути потенциально открываются возможности", - цитирует Норриса Motorsport.

"Я знал, какие возможности у меня были в то время, в прошлом году и в начале этого года, и что могло произойти или что в любом случае произойдет в ближайшие пару лет. Так что никаких сожалений ни с какой стороны".

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Ранее Льюис Хэмилтон рассказал, какие ключевые факторы позволили состояться его переходу из Мерседес в Феррари.

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