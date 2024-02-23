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Автоспорт

"Сошлись звезды": Хэмилтон раскрыл ключевые факторы его перехода в Феррари

Огромную роль в смене команды сыграл человек, с которым британец знаком уже очень давно.
Сегодня, 20:40
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Будущий переход Льюиса Хэмилтона из Мерседес в Феррари в 2025 году стал настоящим сюрпризом для всех в Формуле 1.

По словам семикратного чемпиона мира, его сотрудничество со Скудерией было бы невозможным, если бы не один человек - Фредерик Вассер.

"Эта команда в последнее время, начиная с 2007 года, не добивалась больших успехов, и я рассматривал это как огромный вызов. У меня прекрасные отношения с Фредом. Мы добились потрясающих успехов в Формуле 3 и GP2. Именно там была заложена основа наших отношений", - цитирует британца официальный сайт Ф1.

"Мы всегда оставались на связи. Я думал, что на каком-то этапе он станет потрясающим руководителем команды и перейдет в Формулу 1, но в то время его это не интересовало".

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"Было действительно здорово видеть, как он присоединился к Альфа Ромео. Затем я был очень рад, когда он получил работу в Феррари. Думаю, звезды сошлись. Без него этого бы не произошло, поэтому я очень благодарен и очень воодушевлен той работой, которую он там делает".

Ранее стало известно, что умер бывший пилот Формулы 1 и владелец команды Уилсон Фиттипальди, старший брат двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Льюис Хэмилтон

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