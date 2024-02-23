Алонсо: 19 из 20 гонщиков уже знают, что не станут чемпионами в 2024 году

По мнению Фернандо Алонсо, в 2024 году ситуация в чемпионате Формулы 1 не изменится: Макс Ферстаппен станет чемпионом мира, а Ред Булл выиграет Кубок конструкторов.

К такому выводу двукратный чемпион мира пришел после двух дней тестов в Бахрейне, где у австрийского коллектива не было конкурентов.

"У меня нет хрустального шара, чтобы знать, что делают другие. Я думаю, что Макс — чемпион мира, а Ред Булл доминирует в этом виде спорта. Кроме того, концепция, которую они представили в этом году, тоже стала сюрпризом", - цитирует испанца Motorsport.

"На данный момент нам просто нужно наблюдать за ними и смотреть, как они выступают. Думаю, 19 гонщиков в паддоке теперь будут думать, что (они) не станут чемпионами. Это случается в 99% случаев в вашей карьере. Это жестокий вид спорта".

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедших дней тестов в Бахрейне.

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