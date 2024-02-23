Ферстаппен - о смене концепции болида: Мне все равно, как он выглядит

Макс Ферстаппен высказался касательно смены концепции болида Ред Булл.

Напомним, на четвертый этап "быки" привезут новый болид, который будет использовать ту же концепцию, с которой ранее экспериментировал Мерседес.

Однако Макса это нисколько не заботит. Пилот признался, что если машина отлично едет, то ему в целом все равно, как он выглядит.

"Честно говоря, в тот момент меня это мало волновало. Я увидел изображения и чертежи и подумал: "Выглядит неплохо". Но в тот момент я, если честно, больше думал о предстоящем отдыхе на праздниках.

В конце концов, то, как выглядит машина – не так уж важно. Но в нашей команде мне нравится то, что мы не действуем консервативно, а команда наоборот стремится раздвинуть границы возможного, изменив концепцию болида.

Я полностью доверяю нашей команде технических специалистов. Они уверены, что это лучшая концепция из всех, что мы зимой тестировали в аэродинамической трубе. Пока машина хорошо работает – мне все равно, как она выглядит", – приводит слова Макса Autosport.

Ранее также Серхио Перес оценил новый болид Ред Булл.

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