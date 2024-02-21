Формула-1.Предсезонные тесты. 1-й день: Ферстаппен лидирует после утренней сессии

В среду, 21 февраля, в Бахрейне стартовали предсезонные тесты Формулы-1.

Заезды пройдут на автодроме Сахир с 21 по 23 февраля по две сессии на каждый из дней. Утренние сессии пройдут с 09:00 до 13:00, а вечерние - с 16:00 до 20:00 по киевскому времени.

Результаты утренней сессии первого дня тестов

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.32,548 (66 кругов) Шарль Леклер (Феррари) +0,699 (64) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +0,837 (77) Оскар Пиастри (Макларен) +1,110 (56) Юки Цунода (РБ) +1,588 (64) Джордж Расселл (Мерседес) +1,682 (47) Валттери Боттас (Заубер) +1,883 (68) Алекс Албон (Уильямс) +2,039 (40) Эстебан Окон (Альпин) +2,129 (60) Кевин Магнуссен (Хаас) +3,144 (66)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!