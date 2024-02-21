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Формула-1.Предсезонные тесты. 1-й день: Ферстаппен лидирует после утренней сессии

ISPORT.UA предлагает ощнакомиться с результатами предсезонных тестов в Бахрейне.
Сегодня, 13:26
Предсезонные тесты в Бахрейне / Getty Images
Предсезонные тесты в Бахрейне / Getty Images

В среду, 21 февраля, в Бахрейне стартовали предсезонные тесты Формулы-1.

Заезды пройдут на автодроме Сахир с 21 по 23 февраля по две сессии на каждый из дней. Утренние сессии пройдут с 09:00 до 13:00, а вечерние - с 16:00 до 20:00 по киевскому времени.

Результаты утренней сессии первого дня тестов

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.32,548 (66 кругов)
  2. Шарль Леклер (Феррари) +0,699 (64)
  3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +0,837 (77)
  4. Оскар Пиастри (Макларен) +1,110 (56)
  5. Юки Цунода (РБ) +1,588 (64)
  6. Джордж Расселл (Мерседес) +1,682 (47)
  7. Валттери Боттас (Заубер) +1,883 (68)
  8. Алекс Албон (Уильямс) +2,039 (40)
  9. Эстебан Окон (Альпин) +2,129 (60)
  10. Кевин Магнуссен (Хаас) +3,144 (66)

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