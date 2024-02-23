Умер бывший пилот и владелец команды Формулы 1

Он также был старшим братом двукратного чемпиона мира "королевских гонок" и отцом победителя IndyCar.

Бывший гонщик Формулы 1 и владелец команды Уилсон Фиттипальди скончался в пятницу, 23 февраля, в возрасте 80 лет, сообщает Autosport.

Старший брат двукратного чемпиона мира Ф1 Эмерсона и отец победителя гонок Indycar Кристиана некоторое время имел проблемы со здоровьем.

Он был госпитализирован после Рождества (в свой день ​​рождения) после того, как подавился куском мяса. Его семья не смогла очистить его дыхательные пути, что спровоцировало остановку сердца.

На его счету 35 выходов на стартовую решетку в трех сезонах Формулы 1 в составе команд Брэбем и Фиттипальди. В 1973 году на этапах в Аргентине (6-е место) и Германии (5-е место) заработал свои единственные очки в Ф1.

Примечательно, что в 16 гонках он не сумел добраться до финиша, а в еще одной он отказался от участия: в Испании 1975 года он вместе с братом Эмерсоном и пилотом Уильямс-Форд Артуро Мерцарио не вышли на старт в качестве протеста против недостаточной безопасности трассы.

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В 2020 году Фиттипальди упал в своем доме и был госпитализирован, после чего у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Ему сделали операцию, а через несколько дней выписали из больницы.

Несмотря на слабое здоровье, он оставался активным в социальных сетях, присутствовал на автоспортивных мероприятиях, а также появился в паддоке на прошлогоднем Гран-при Бразилии.

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