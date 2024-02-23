Умер бывший пилот и владелец команды Формулы 1
Бывший гонщик Формулы 1 и владелец команды Уилсон Фиттипальди скончался в пятницу, 23 февраля, в возрасте 80 лет, сообщает Autosport.
Старший брат двукратного чемпиона мира Ф1 Эмерсона и отец победителя гонок Indycar Кристиана некоторое время имел проблемы со здоровьем.
Он был госпитализирован после Рождества (в свой день рождения) после того, как подавился куском мяса. Его семья не смогла очистить его дыхательные пути, что спровоцировало остановку сердца.
На его счету 35 выходов на стартовую решетку в трех сезонах Формулы 1 в составе команд Брэбем и Фиттипальди. В 1973 году на этапах в Аргентине (6-е место) и Германии (5-е место) заработал свои единственные очки в Ф1.
Примечательно, что в 16 гонках он не сумел добраться до финиша, а в еще одной он отказался от участия: в Испании 1975 года он вместе с братом Эмерсоном и пилотом Уильямс-Форд Артуро Мерцарио не вышли на старт в качестве протеста против недостаточной безопасности трассы.
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В 2020 году Фиттипальди упал в своем доме и был госпитализирован, после чего у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Ему сделали операцию, а через несколько дней выписали из больницы.
Несмотря на слабое здоровье, он оставался активным в социальных сетях, присутствовал на автоспортивных мероприятиях, а также появился в паддоке на прошлогоднем Гран-при Бразилии.
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