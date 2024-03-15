Формула-1 отказалась от перехода на 16-дюймовые колеса

Это посчитали шагом назад для серии.

Формула-1 решила на переходить на 16-дюймовые колеса, пишет Motorsport.

Напомним, ранее это было частью стратегии по уменьшению веса болида. Ранее серия сменила 13-дюймовые на 18-дюймовые, а теперь было решено несколько их уменьшить.

Это, собственно, и стало одной из причин, почему решение отклонили. Руководство посчитало это шагом назад, за которым бы последовали имиджевые потери.

Также Pirelli пришлось бы многое менять в производственном процессе, чтобы успеть к предсезонным тестам в 2025 году.

Таким образом было решено оставить 18-дюймовые колеса, но внести некоторые изменения в параметры размера и формы.

Ранее также сообщалось, что резервист Феррари мог получить место в кокпите уже в этом сезоне.

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