Тинейджер Феррари мог получить место в пелотоне уже в этом сезоне

Оливер Бермэн должен был получить кокпит в Хаас.

Оливер Бермэн мог получить место в Формуле-1 уже в этом сезоне, утверждает AMuS.

Феррари высоко оценивает потенциал своего резервного пилота, в команде были готовы предоставить ему кокпит на этот сезон.

Конечно, не в составе Скудерии, а в Хаас. Но в итоге от этой идеи отказались из-за проблем в американской команде.

В Хаас решили сначала решили разобраться с проблемами своего болида, которые возникли еще в прошлом сезоне прежде, чем брать в команду новичка.

При этом Бермэн остается главным кандидатом в американскую команду на следующий сезон.

Напомним, ранее Оливер Бермэн стал самым успешным тинейджером в истории Формулы-1.

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