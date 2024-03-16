Расселл: Забавно видеть, как пилоты звонят Вольффу ради места в Мерседес

Одной из главных тем Формулы 1 остается роль напарника Джорджа Расселла в следующем сезоне, ведь Льюис Хэмилтон в 2025 году перейдет из Мерседес в Феррари.

И пока немецкая команда еще не определилась с заменой, Расселл высказал свое мнение насчет данной ситуации.

"Это будут интересные несколько месяцев, чтобы посмотреть, что произойдет. Последние два года я был напарником по команде, возможно, с величайшим гонщиком всех времен, и меня совершенно не беспокоит, кто будет выступать рядом со мной", - цитирует пилота официальный сайт Формулы 1.

"Я хочу испытать себя против самых лучших, и я чувствую, что это то, что происходило со мной последние два года. Будь то опытный пилот или молодой. Лично я чувствую, что у меня отличная возможность помочь команде продвинуться вперед и перейти к следующей главе".

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"У нас уже было много разговоров, и этой зимой я много общался с Тото (Вольффом), поэтому видеть, как имена гонщиков всплывают на его телефоне, было довольно забавно. И даже мне несколько раз звонили и писали по этому поводу".

Ранее бывший руководитель Хаас Гюнтер Штайнер признался, что ему стоило раньше покинуть американский коллектив.

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