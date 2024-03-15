В Макларен рассказали, когда ждать первый пакет обновлений для болида

Команда готовит пакет к гонке в Майами или Имоле.

В Макларен намерены подготовить первый пакет обновлений в ближайшие несколько недель, пишет Motorsport.

Команда надеется закончить над ним работу к шестой-седьмой гонке сезона, то есть к Майами или Имоле.

При этом будет небольшое обновление в Австралии, но команда не ждет, что оно даст существенную прибавку.

На текущий момент команда работает над тем, чтобы лучше понять новый болид и собрать верный пакет на будущее. Однако, Макларен в текущем сезоне стартовал гораздо лучше, чем в прошлом, потому запас времени у них есть.

Ключевой точкой считается Гран-при Японии, которое пройдет 7 апреля. Конфигурация автодрома в Сузуке позволить сделать окончталеьные выводы о состоянии болида.

Ранее также сообщалось, что Формула-1 решила не уменьшать колеса.

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