iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

В Макларен рассказали, когда ждать первый пакет обновлений для болида

Команда готовит пакет к гонке в Майами или Имоле.
Сегодня, 19:30
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

В Макларен намерены подготовить первый пакет обновлений в ближайшие несколько недель, пишет Motorsport.

Команда надеется закончить над ним работу к шестой-седьмой гонке сезона, то есть к Майами или Имоле.

При этом будет небольшое обновление в Австралии, но команда не ждет, что оно даст существенную прибавку.

На текущий момент команда работает над тем, чтобы лучше понять новый болид и собрать верный пакет на будущее. Однако, Макларен в текущем сезоне стартовал гораздо лучше, чем в прошлом, потому запас времени у них есть.

Ключевой точкой считается Гран-при Японии, которое пройдет 7 апреля. Конфигурация автодрома в Сузуке позволить сделать окончталеьные выводы о состоянии болида.

Ранее также сообщалось, что Формула-1 решила не уменьшать колеса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Гран-при Саудовской Аравии: Ферстаппен победил, Перес и Леклер на подиуме Гран-при Саудовской Аравии: Ферстаппен победил, Перес и Леклер на подиуме
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде состоится последний мужской спринт в сезоне
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Ряд игроков МЮ может вернуться к матчу с Ливерпулем
Украина20:43
Суперлига: Ровно оказалось сильнее БИПА, Галичина уступила Говерле
Европа20:30
Мудрик принял участие в челлендже по отгадыванию игроков Челси
Биатлон20:17
Бё не оставил шансов оппонентам в спринте, Пидручный в топ-10
Украина20:10
УПЛ: Александрия обыграла Ворсклу
Украина19:55
Александрия обыграла на своем поле Ворсклу
Формула 119:30
В Макларен рассказали, когда ждать первый пакет обновлений для болида
Европа19:19
Наполи намерен подписать новый контракт с ключевым игроком
Лига Чемпионов18:58
Нойер - о жеребьевке: Это будут две тяжелые игры
Европа18:49
Задели за живое: Фанаты Брайтона дали мощный ответ римским ультрас на оскорбления Королевы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK