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Автоспорт

Масса считает, что Ферстаппен на голову сильнее Хэмилтона и Алонсо

Никто из нынешних гонщиков не способен одолеть Макса даже в равных условиях.
Вчера, 23:52
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Фелипе Масса заявил, что будь Хэмилтон или Алонсо в Ред Булл, они бы все равно не смогли победить Ферстаппена.

Чемпион мира убежден, что никто из нынешних гонщиков не смог бы побить Макса, даже сидя в болиде Ред Булл.

Более того бразилец сказал, что "быкам" нет никакого смысла убирать Серхио Переса, даже несмотря на плохой сезон мексиканца, ведь команда все равно выигрывает.

"Пока Макс доволен, а команда выигрывает чемпионат гонщиков и Кубок конструкторов, логично оставить все как есть. Видно, что Максу комфортно в болиде, он выигрывает почти все гонки. Любое изменение для него будет означать ухудшение.

В этом сезоне Макс выступает невероятно здорово, на беспрецедентном уровне. Даже если посадить в другой болид Ред Булл Льюиса Хэмилтона или Фернандо Алонсо, это мало что поменяло бы. Может, слегка, но, поверьте, даже они не победили бы Макса", – приводит слова бывшего пилота Formule1.nl.

Ранее также сообщалось, что Валттери Боттас открыл продажи календаря со своими фото в жанре ню.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фелипе Масса Макс Ферстаппен

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