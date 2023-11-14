Пилот Формулы-1 выпустил календарь со своими фото в жанре ню
Валттери Боттас присоединился к благотворительной акции.
Пилот Альфа Ромео Валттери Боттас выпустил календарь со своими фото в жанре ню.
Проект получил название Bottass 2024 - сочетание от фамилии гонщика и слова ass - задница.
Неесмотря на некоторую курьезность ситуации, у финского пилота серьезные намерения.
Календари продаются по 20 евро, пять из которых пойдут на исследования рака простаты.
Ранее также сообщалось, что GM зарегистрировался в качестве моториста Формулы-1.
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