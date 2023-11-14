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Автоспорт

Дженерал Моторс зарегистрировалась как моторист с 2028 года

Американский автопроизводитель станет седьмым поставщиком силовых установок.
Сегодня, 17:47
/ cadillac.com
/ cadillac.com

Американская компания Дженерал Моторс подтвердила, что станет новым мотористом Формулы-1.

Производитель объявил, что будет поставлять силовые установки для болидом под брендом Кадиллак с 2028 года.

"Мы очень рады, что наш новый болид Andretti Cadillac F1 будет оснащен силовой установкой GM. Благодаря нашему глубокому инженерному и гоночному опыту мы уверены, что разработаем успешный силовой агрегат для этой серии и позиционируем Андретти Кадиллак как настоящую рабочую команду.

Мы будем гоняться с лучшими, на самом высоком уровне, со страстью и честностью, которые помогут поднять уровень спорта для поклонников гонок во всем мире", - сказал президент GM Марк Ройсс.

Также компания еще раз подчеркнула, что вступит в серию только вместе с Андретти. Ранее команда уже полчила одобрение своей заявки от ФИА.

Отметим, что Дженерал Моторс станет седьмым мотористом серии, им предстоит соревноваться с Мерседес, Феррари, Хондой, Ауди, Рено и Ред Булл - Форд.

С расписанием и результатами Гран-при Лас-Вегаса вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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