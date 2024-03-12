Масса все же подал иск в суд по Гран-при Сингапура-2008

Фелипе Масса подал в суд на ФИА и руководство Формулы-1, пишет Autosport.

Бразильский пилот уже давно грозился подать официальный касательно потерянного в 2008 титула чемпиона мира.

Напомним, тогда Нельсон Пике-младший попал в аварию, в результате чего первым к финишу пришел его партнер Фернандо Алонсо, а Масса остался без чемпионского титула. В прошлом году Экклстоун признался, что руководство серии знало о том, что ситуация была подстроена.

Бразильский пилот требует официально признать, что ФИА нарушила собственный регламент, не проведя расследование обстоятельтсв аварии Пике.

Однако Масса не требует пересмотреть результаты гонки и дать ему чемпионский титул, бразилец хочет компенсацию в размере от 70 до 190 млн долларов. В ФОМ - компании, владеющей серией - пока отказались от комментариев.

Ранее также сообщалось, что в Ред Булл не будут препятствовать уходу Ферстаппена.

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