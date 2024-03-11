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Автоспорт

Ред Булл не будет стоять на пути Ферстаппена, если он захочет уйти

Австрийский коллектив не собирается удерживать тех, кто не хочет быть в этой команде.
Сегодня, 12:21
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

После того, как появилась вероятность увольнения советника Ред Булл Гельмута Марко, Макс Ферстаппен встал на защиту австрийца, намекнув, что если уйдет Марко, то может уйти и он сам.

При этом трехкратный чемпион мира был не таким ярым адвокатом руководителя команды Кристиана Хорнера, у которого есть явный конфликт с отцом пилота Йосом Ферстаппеном.

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Хорнер прекрасно понимает преданность Ферстаппена Гельмуту Марко, а потому "быки" не будут мешать нидерландцу в случае, если он все же захочет уйти из команды.

"Все как в обычной жизни: нельзя заставить кого-то быть где-то только из-за бумажки", - цитирует Хорнера Motorsport.

"Если кто-то не хочет быть в этой команде, то мы не собираемся никого заставлять быть здесь, против его воли. Это применимо ко всем, будь то оператор станка, дизайнер или кто-то из одной из функций поддержки, которые осуществляются в рамках бизнеса".

"Работа в такой команде предполагает преданность делу и страсть. У Макса это есть. Мы это видели, он здесь с 18 лет. Я не сомневаюсь в его приверженности и страсти".

Ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф признался, что немецкий коллектив с радостью примет к себе Макса Ферстаппена, если он уйдет из Ред Булл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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