Ред Булл не будет стоять на пути Ферстаппена, если он захочет уйти
После того, как появилась вероятность увольнения советника Ред Булл Гельмута Марко, Макс Ферстаппен встал на защиту австрийца, намекнув, что если уйдет Марко, то может уйти и он сам.
При этом трехкратный чемпион мира был не таким ярым адвокатом руководителя команды Кристиана Хорнера, у которого есть явный конфликт с отцом пилота Йосом Ферстаппеном.
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Хорнер прекрасно понимает преданность Ферстаппена Гельмуту Марко, а потому "быки" не будут мешать нидерландцу в случае, если он все же захочет уйти из команды.
"Все как в обычной жизни: нельзя заставить кого-то быть где-то только из-за бумажки", - цитирует Хорнера Motorsport.
"Если кто-то не хочет быть в этой команде, то мы не собираемся никого заставлять быть здесь, против его воли. Это применимо ко всем, будь то оператор станка, дизайнер или кто-то из одной из функций поддержки, которые осуществляются в рамках бизнеса".
"Работа в такой команде предполагает преданность делу и страсть. У Макса это есть. Мы это видели, он здесь с 18 лет. Я не сомневаюсь в его приверженности и страсти".
Ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф признался, что немецкий коллектив с радостью примет к себе Макса Ферстаппена, если он уйдет из Ред Булл.
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