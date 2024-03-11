Ред Булл опроверг потенциальное увольнение Хорнера

Компания не собирается расставаться с руководителем команды Формулы 1, по крайней мере сейчас.

Ред Булл провел два идеальных гоночных уик-энда на старте сезона-2024, выиграв оба Гран-при.

Несмотря на это, в Сети появилась информация, что компания по производству энергетических напитков приняла решение уволить руководителя команды Формулы 1 Кристиана Хорнера из-за недавнего скандала.

Однако эта информация не соответствует действительности.

Как сообщает журналист De Telegraaf Эрик ван Харен, с таким заявлением выступил представитель Ред Булл.

"Как и говорил Кристиан (Хорнер), он благодарен за полную поддержку от акционеров, и это остается в силе", - сказал представитель "быков".

Reactie woordvoerder Red Bull Racing: "Zoals Christian heeft gezegd, is hij dankbaar voor de volledige steun van de aandeelhouders en dat blijft het geval." — Erik van Haren (@ErikvHaren) March 10, 2024

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Ранее стало известно, что команда РБ намерена пожаловаться ФИА на действия Кевина Магнуссена на трассе во время недавнего Гран-при Саудовской Аравии.

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