iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл опроверг потенциальное увольнение Хорнера

Компания не собирается расставаться с руководителем команды Формулы 1, по крайней мере сейчас.
Сегодня, 09:07
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Ред Булл провел два идеальных гоночных уик-энда на старте сезона-2024, выиграв оба Гран-при.

Несмотря на это, в Сети появилась информация, что компания по производству энергетических напитков приняла решение уволить руководителя команды Формулы 1 Кристиана Хорнера из-за недавнего скандала.

Однако эта информация не соответствует действительности.

Как сообщает журналист De Telegraaf Эрик ван Харен, с таким заявлением выступил представитель Ред Булл.

"Как и говорил Кристиан (Хорнер), он благодарен за полную поддержку от акционеров, и это остается в силе", - сказал представитель "быков".

Читай также: Бермэн стал самым успешным тинейджером в истории Формулы 1

Ранее стало известно, что команда РБ намерена пожаловаться ФИА на действия Кевина Магнуссена на трассе во время недавнего Гран-при Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

Статьи по теме

Вольфф: Я бы с радостью принял Ферстаппена в Мерседес Вольфф: Я бы с радостью принял Ферстаппена в Мерседес
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА11:39
НБА оштрафовала Гобера на 100 тысяч за жест в адрес судей
Европа11:26
Аутсайдер Серии А уволил тренера после того, как он ударил головой игрока соперника
Формула 111:25
Вольфф: Я бы с радостью принял Ферстаппена в Мерседес
Европа10:51
Челси намерен заменить Почеттино тренером Жироны
Европа10:37
Гвардиола: Хорошо, что Де Брюйне был зол на меня из-за своей замены
НБА10:22
Молодой талант Индианы перенесет операцию на плече, которая завершит его сезон
Европа10:18
Почеттино рассказал, собирается ли он уходить из Челси
НБА10:03
Дэвис собрал уникальные статистические показатели в игре с Миннесотой
Европа09:52
Гвардиола высказался о потенциально последнем матче против Клоппа в карьере
Футбол09:48
"Мы идеальны": Златан с бывшим оппонентом Усика посетили Гран-при Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK