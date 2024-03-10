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РБ обвинил Магнуссена в неспортивном поведении и намерен жаловаться в ФИА

Пилот специально заблокировал соперников, чтобы подарить очки напарнику.
Сегодня, 17:55
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

РБ (бывший Альфа Таури) намерены жаловаться на Кевина Магнуссена.

В команде считают, что пилот Хаас намеренно обошел Цуноду за пределами трассы, чтобы сдерживать всех, оставшихся позади. 

"Юки сражался за позицию, которая в итоге стала бы десятой. Затем его обогнал Магнуссен, который срезал трассу, а потом замедлил всю группу, чтобы создать задел для пит-стопа напарника впереди нас.

Так что штраф Магнуссену оказался бессмысленным, поскольку он уничтожил гонку Юки", – сказал руководитель коллектива из Фаэнцы Лоран Мекьес.

Отметим, что у Магнуссена было два десятисекундных штрафа и он не мог бороться за очки. Зато он смог замедлить целую группу пилотов и подарить 10-е место своему напарнику. В Хаас пилота только похвалили по итогам гонки.

Напомним, что с результатами Гран-при Саудовской Аравии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Магнуссен

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