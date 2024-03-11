Вольфф: Я бы с радостью принял Ферстаппена в Мерседес

Конкурент Ред Булл уже не скрывает своего желания переманить Макса.

Скандалы в Ред Булл привели к тому, что Макс Ферстаппен вполне может сменить команду.

Главный претендентом на трехкратного чемпиона мира считается Мерседес, и руководитель команды Тото Вольфф был бы рад, если бы нидерландец присоединился к "серебряным стрелам".

"Я бы с радостью принял его к нам. Но сначала нам нужно разобраться с нашей машиной", - цитирует австрийца официальный сайт Формулы 1.

"Я думаю, что мы обязаны нашим гонщикам, Джорджу (Расселлу) и Льюису (Хэмилтону), улучшить машину и предоставить им хорошее оборудование, прежде чем мечтать о будущем".

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Вольфф также не стал рассказывать, кого они рассматривают в качестве будущего напарника Расселла.

"Я думаю, мы подождем с решением. У нас есть несколько интересных вариантов. Это не решение, которое мы хотим принять в ближайшие несколько недель. Тут речь идет о нескольких месяцах".

Ранее стало известно, что Ред Булл опроверг информацию о будущем увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя команды.

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