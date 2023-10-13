Юристы Массы продлили дедлайн для ФИА и Ф1 по расследованию событий сезона-2008

Фелипе Масса считает себя жертвой заговора, который привел к тому, что он не стал чемпионом мира по итогам 2008 года.

В связи с этим он решил начать судебное разбирательство, чтобы вернуть себе титул, которым владел 30 секунд.

Масса собрал обширную юридическую группу, которая заявила, что бразилец потерял "десятки миллионов евро" в качестве потенциального дохода, а также понес репутационный ущерб.

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Юристы гонщика установили крайний срок 12 октября, чтобы ФИА и Формула 1 могли ответить на его запросы или предстать перед Верховным судом Великобритании.

Однако, как сообщает Autosport, его команда юристов заявила, что предоставила обоим органам время до 15 ноября, чтобы завершить расследование, прежде чем предпринимать следующие шаги.

При этом 42-летний бразилец по-прежнему надеется, что в этом деле ему поможет его бывшая команда Феррари, которая все это время отмалчивается.

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