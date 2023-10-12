Бывший глава Формулы 1 признал вину в сокрытии от налоговой 650 миллионов долларов

Теперь Берни Экклстоуну за мошенничество придется выплатить еще больше.

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун признал свою вину в налоговом мошенничестве.

93-летний функционер должен был предстать перед судом после обвинений в ложных показаниях британской налоговой службе о своей финансовой деятельности. Ранее в 2015 году он утверждал, что владеет только одним трастовым фондом, который основал для своих дочерей.

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В ходе расследования было установлено, что у Экклстоуна есть еще один фонд в Сингапуре, где были незадекларированные сотни миллионов долларов. Экс-глава Формулы 1 признал, что ранее умышленно скрыл эту информацию в надежде, что дело о его финансовой деятельности будет быстро закрыто.

Тем не менее Экклстоуну пришлось признать, что он владеет трастовым фондом в Сингапуре, в котором в 2015 году пытался скрыть 650 миллионов долларов (около 400 миллионов фунтов на тот момент).

После признания вины бизнесмен пошел на сделку и договорился с Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании о выплате 652,6 миллиона фунтов (803 миллиона долларов по нынешнему курсу) за 18 налоговых лет, сообщает Sky News.

Напомним, что Экклстоун руководил Формулой 1 с конца 1970-х по январь 2017 года.

Ранее сообщалось, что Берни Экклстоуна задержали за незаконное ношение оружия в Бразилии.

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