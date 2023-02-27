Экклстоун: Формула 1 становится Формулой Голливуд: меньше спорта, больше шоу

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун не доволен тем, в каком направлении развивается "Королева автоспорта".

По мнению 92-летнего бизнесмена, Ф1 все больше начинает ориентироваться на США, при это создавая шоу и забывая про спортивную составляющую. В следующем сезоне США примет сразу три Гран-при, в то время как классической гонке в Германии нет места в ккалендаре.

"Сейчас у Германии нет звездного гонщика, но причина, по которой интерес к Ф1 в стране снижается, не только в этом. Немцев нельзя принимать за дураков. Формула 1 все сильнее и сильнее подстраивается под американский рынок, становится чем-то вроде Формулы Голливуд: шоу выходит на передний план, а спорт теряется".

"При таком подходе главным событием станет гонка в Лас-Вегасе. Полагаю, немцы хотят видеть спортивное соревнование, а не показуху. Баланса между шоу и спортом больше нет", - цитирует Экклстоуна F1-insider.

Напомним, что недавно завершились предсезонные тесты в Бахрейне, а уже в пятницу, 3 марта в Сахире начнется сезон-2023.