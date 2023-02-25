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Автоспорт

Бахрейн. Последний день тестов. Перес – быстрейший, Хэмилтон и Боттас снова в тройке

Представляем вашему вниманию результаты прошедших тренировочных сессий.
25 февраля, 20:30
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

В субботу, 25 февраля, в Сахире состоялся последний день предсезонных тестов Формулы 1.

Только три пилота выезжали на трассу и утром, и вечером: Серхио Перес, Валттери Боттас и Алекс Албон.

И именно Чеко установил лучший результат всего дня, проехав круг за 1:30, 305. Он заметно опередил Льюиса Хэмилтона, который оказался медленнее на 0,359 с. Третьим лучшим стал Боттас, отстав от Переса на 0,522 с.

И третий день тестов не обошелся без инцидентов. Сначала сессия была остановлена красными флагами из-за обломка сенсора, который был установлен на болиде Переса.

Затем Оскар Пиастри устроил дрифт. К счастью, австралиец успел "поймать" болид, пока он не улетел в заграждение.

И на десерт болид Боттаса остановился в восьмом повороте после отказа двигателя.

Результаты третьего дня тестов

Напомним, что сезон 2023 года начнется уже 3 марта во все том же Бахрейне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бахрейн

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