Бахрейн. Последний день тестов. Перес – быстрейший, Хэмилтон и Боттас снова в тройке

Oscar Piastri takes his @McLarenF1 for a spin 🌀 Luckily the quick-thinking Aussie was able to save it and continue on! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/qOIe6uZQEf

🚩 RED FLAG 🚩 The session is briefly red-flagged to retrieve a sensor strip that has fallen off Sergio Perez's car! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/amDDIrAdDu

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...