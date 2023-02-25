Бахрейн. Последний день тестов. Перес – быстрейший, Хэмилтон и Боттас снова в тройке

В субботу, 25 февраля, в Сахире состоялся последний день предсезонных тестов Формулы 1.

Только три пилота выезжали на трассу и утром, и вечером: Серхио Перес, Валттери Боттас и Алекс Албон.

И именно Чеко установил лучший результат всего дня, проехав круг за 1:30, 305. Он заметно опередил Льюиса Хэмилтона, который оказался медленнее на 0,359 с. Третьим лучшим стал Боттас, отстав от Переса на 0,522 с.

И третий день тестов не обошелся без инцидентов. Сначала сессия была остановлена красными флагами из-за обломка сенсора, который был установлен на болиде Переса.

🚩 RED FLAG 🚩



The session is briefly red-flagged to retrieve a sensor strip that has fallen off Sergio Perez's car! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/amDDIrAdDu — Formula 1 (@F1) February 25, 2023

Затем Оскар Пиастри устроил дрифт. К счастью, австралиец успел "поймать" болид, пока он не улетел в заграждение.

Oscar Piastri takes his @McLarenF1 for a spin 🌀



Luckily the quick-thinking Aussie was able to save it and continue on! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/qOIe6uZQEf — Formula 1 (@F1) February 25, 2023

И на десерт болид Боттаса остановился в восьмом повороте после отказа двигателя.

Результаты третьего дня тестов

Напомним, что сезон 2023 года начнется уже 3 марта во все том же Бахрейне.