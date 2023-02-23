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Бахрейн. Тесты. Ферстаппен - лучший, Астон Мартин сломался, Феррари прогибается

Представляем вашему вниманию результаты первых тренировочных сессий Формулы 1 в 2023 году.
Сегодня, 19:06
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен

В четверг, 23 февраля, в Бахрейне состоялись первые в 2023 году тесты Формулы 1.

Пилоты выезжали на трассу в два захода. Лишь один гонщик выезжал на трассу дважды - Макс Ферстаппен. Действующий чемпион мира как раз установил лучшее время первого дня тестов.

Неожиданно вторым оказался другой двукратный чемпион - Фернандо Алонсо уступил своему визави всего 0,029 с. Третьим лучшим стал Карлос Сайнс, с которого и началось заметное отставание всех от лучшей пары дня (0,416 с).

Стоит отметить не совсем удачный день для Фелипе Друговича. Болид бразильца, проводившего свои вторые тесты в карьере в Ф1, остановился на треке спустя всего 10 минут после старта. Инцидент произошел до того, как за руль сел Алонсо.

Реакция Нандо на такое начало говорит сама за себя.

Как стало известно позднее, возникли проблемы с электроникой. Вскоре Другович вернулся на трассу, где в сумме проехал 40 кругов.

А на болиде Феррари можно было заметить, как на высокой скорости прогибалась носовая часть переднего антикрыла, которая возвращалась на место при торможении. Это связано с тонкой карбоновой частью антикрыла, которая прогибается под давлением.

При этом представители Скудерии заявили, что понятия не имеют, почему так происходит.

Результаты первого дня тестов

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В пятницу, 24 февраля, пройдут вторые тесты в Сахире. Напомним, что старт сезона-2023 Формулы 1 состоится в Бахрейне 3 марта.

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