Бахрейн. Тесты. Ферстаппен - лучший, Астон Мартин сломался, Феррари прогибается

В четверг, 23 февраля, в Бахрейне состоялись первые в 2023 году тесты Формулы 1.

Пилоты выезжали на трассу в два захода. Лишь один гонщик выезжал на трассу дважды - Макс Ферстаппен. Действующий чемпион мира как раз установил лучшее время первого дня тестов.

Неожиданно вторым оказался другой двукратный чемпион - Фернандо Алонсо уступил своему визави всего 0,029 с. Третьим лучшим стал Карлос Сайнс, с которого и началось заметное отставание всех от лучшей пары дня (0,416 с).

Стоит отметить не совсем удачный день для Фелипе Друговича. Болид бразильца, проводившего свои вторые тесты в карьере в Ф1, остановился на треке спустя всего 10 минут после старта. Инцидент произошел до того, как за руль сел Алонсо.

A tough start to testing for Aston Martin 🫣@FelipeDrugovich went on to finish P7 with 40 laps completed 🙌#F1 #F1Testing pic.twitter.com/kX8B7oguPl — Formula 1 (@F1) February 23, 2023

Реакция Нандо на такое начало говорит сама за себя.

Как стало известно позднее, возникли проблемы с электроникой. Вскоре Другович вернулся на трассу, где в сумме проехал 40 кругов.

А на болиде Феррари можно было заметить, как на высокой скорости прогибалась носовая часть переднего антикрыла, которая возвращалась на место при торможении. Это связано с тонкой карбоновой частью антикрыла, которая прогибается под давлением.

При этом представители Скудерии заявили, что понятия не имеют, почему так происходит.

Результаты первого дня тестов

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В пятницу, 24 февраля, пройдут вторые тесты в Сахире. Напомним, что старт сезона-2023 Формулы 1 состоится в Бахрейне 3 марта.