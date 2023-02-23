Стали известны подробности инцидента со Строллом

Ситуация несколько серьезней, чем признались в Астон Мартин.

Итальянский Motorsport раскрыл подробности случившегося с пилотом Астон Мартин Лэнсом Строллом.

Напомним, что британская конюшня заявила о том, что Стролл пропустит предсезонные тесты в Бахрейне и, может быть, первое Гран-при.

Сообщалось, что Лэнс повредил руку во время тренировки. Итальянское издание же сообщает, что пилот сломал запястье, когда тренировался в Малаге.

Более того канадского гонщика срочно доставили в Барселоне, где его оперировал один из лучших хирургов в мире автоспорта.

Вопрос остается только в том, когда случился этот инцидент. Астон Мартин сообщили об отстутствии Лэнса лишь 20 февраля. Если травма была в эти дни, то гонщик точно пропустит Гран-при Бахрейна.

Однако есть версия, что Стролл получил травму еще в начале февраля. В таком случае есть шанс, что Лэнс примет участие в первой гонке сезоне.

Напомним, что первая гонка сезона-2023 пройдет в Бахрейне 3-5 марта. С полным календарем гонок вы можете ознакомиться на нашем сайте.