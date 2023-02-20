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Стролл может пропустить предсезонные тесты в Бахрейне

Канадец травмировался во время велотренировки.
Сегодня, 18:20
Лэнс Стролл / Getty Images
Лэнс Стролл / Getty Images

Пилот Астон Мартин Лэнс Стролл может пропустить предсезонные тесты в Бахрейне, которые пройдут 23-25 февраля.

Канадский пилот получил травму во время велотренировки, команда пообещала немного позднее детально рассказать о состоянии Лэнса.

"Во время велосипедной тренировки в Испании, Лэнс Стролл стал участником небольшого инцидента и получил несколько травм, что не позволит ему принять участие в предсезонных тестах в Бахрейне.

При этом ожидается, что Ланс быстро восстановится и вернется к своим обязанностям. Его физическое состояние будет оцениваться ежедневно, команда выпустил еще одно заявление непосредственно перед Гран-при Бахрейна", – говорится в заявлении Астон Мартин.

Сам пилот настроен как можно скорее восстановиться и помочь своей команде в новом сезоне. Однако сейчас неизвестно, успеет ли Стролл вернуться к Гран-при Бахрейна 3-5 февраля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин Лэнс Стролл

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