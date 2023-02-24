Бахрейн. Тесты. Чжоу - лучший, Мерседес поломанный, а Алонсо снова в тройке

24 февраля прошел второй день предсезонных тестов Формулы-1 в Сахире.

Также, как и в первый день, гонщики выезжали на трассу в два захода, совсем немного до результата Ферстаппена не хватило Логану Сардженту, который проехал 154 круга.

Неожиданно первое время показал пилот Альфа Ромео Чжоу Гуаньюй, который прошел трассу на самых мягких шинах, опередив Ферстаппена на 0,040 секунды.

🏁 DAY 2 TESTING 🏁



Zhou Guanyu puts his @alfaromeof1 on top for Day 2 of testing 💪#F1 #F1Testing pic.twitter.com/RFteYSJjLg — Formula 1 (@F1) February 24, 2023

Макс занял второе место, а третьем стал пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо. Эксперты начинают склоняться к тому, что команда сможет навязать борьбу Мерседесу.

Кстати, о Мерседесе. Они стали главными неудачниками дня - после 26-ти кругов отказала гидравлика на болиде Джорджа Рассела. Да и в целом "серебряные стрелы" оказались в конце списка.

George Russell's testing session came to an early end due to this stoppage 😫#F1 #F1Testing pic.twitter.com/befVyImmug — Formula 1 (@F1) February 24, 2023

Совсем все плохо и у Макларен, которые уже не скрывают свои пролемы с болидом. Инженерам придется трудиться сверхурочно, чтобы привести его в порядок.

Остальные команды не показали ничего особенного. Феррари пока не раскрывают карты, Альфа Ромео, Хаас и Уильямс показывают приятные результаты. И кроме Макларен выглядит неубедительно также Альпин.