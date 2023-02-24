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Бахрейн. Тесты. Чжоу - лучший, Мерседес поломанный, а Алонсо снова в тройке

Представляем вашему вниманию результаты первых тренировочных сессий Формулы 1 в 2023 году.
Сегодня, 19:59
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

24 февраля прошел второй день предсезонных тестов Формулы-1 в Сахире.

Также, как и в первый день, гонщики выезжали на трассу в два захода, совсем немного до результата Ферстаппена не хватило Логану Сардженту, который проехал 154 круга.

Неожиданно первое время показал пилот Альфа Ромео Чжоу Гуаньюй, который прошел трассу на самых мягких шинах, опередив Ферстаппена на 0,040 секунды.

Макс занял второе место, а третьем стал пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо. Эксперты начинают склоняться к тому, что команда сможет навязать борьбу Мерседесу.

Кстати, о Мерседесе. Они стали главными неудачниками дня - после 26-ти кругов отказала гидравлика на болиде Джорджа Рассела. Да и в целом "серебряные стрелы" оказались в конце списка.

Совсем все плохо и у Макларен, которые уже не скрывают свои пролемы с болидом. Инженерам придется трудиться сверхурочно, чтобы привести его в порядок.

Остальные команды не показали ничего особенного. Феррари пока не раскрывают карты, Альфа Ромео, Хаас и Уильямс показывают приятные результаты. И кроме Макларен выглядит неубедительно также Альпин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Фернандо Алонсо Бахрейн Астон Мартин Чжоу Гуаньюй

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