Чжоу может оказаться в Феррари
Китайский пилот займет место Оливера Бэрмена.
Пилот Формулы-1 Чжоу Гуаньюй может вернуться в Феррари, пишет Corriere della Sera.
Напомним, что китайский пилот числился в академии Скудерии в 2014-18 годах.
После Чжоу выступал за Альпин и Заубер в Формуле-1, но с последней командой истек его контракт.
Предполагается, что Чжоу перейдет в Феррари, заняв вместо резервного пилота вместо Оливера Бэрмена, который будет выступать за Хаас.
Отметим, что за три сезона в Заубер китайский пилот ни разу не доходил до подиума.
Ранее также сообщалось, что все билеты на презентацию ливрей раскупили за 45 минут.
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