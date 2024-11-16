Чжоу может оказаться в Феррари

Пилот Формулы-1 Чжоу Гуаньюй может вернуться в Феррари, пишет Corriere della Sera.

Напомним, что китайский пилот числился в академии Скудерии в 2014-18 годах.

После Чжоу выступал за Альпин и Заубер в Формуле-1, но с последней командой истек его контракт.

Предполагается, что Чжоу перейдет в Феррари, заняв вместо резервного пилота вместо Оливера Бэрмена, который будет выступать за Хаас.

Отметим, что за три сезона в Заубер китайский пилот ни разу не доходил до подиума.

Ранее также сообщалось, что все билеты на презентацию ливрей раскупили за 45 минут.

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