iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Чжоу может оказаться в Феррари

Китайский пилот займет место Оливера Бэрмена.
Сегодня, 14:38
Чжоу Гуаньюй / Getty Images
Чжоу Гуаньюй / Getty Images

Пилот Формулы-1 Чжоу Гуаньюй может вернуться в Феррари, пишет Corriere della Sera.

Напомним, что китайский пилот числился в академии Скудерии в 2014-18 годах.

После Чжоу выступал за Альпин и Заубер в Формуле-1, но с последней командой истек его контракт.

Предполагается, что Чжоу перейдет в Феррари, заняв вместо резервного пилота вместо Оливера Бэрмена, который будет выступать за Хаас.

Отметим, что за три сезона в Заубер китайский пилот ни разу не доходил до подиума.

Ранее также сообщалось, что все билеты на презентацию ливрей раскупили за 45 минут.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чжоу Гуаньюй

Статьи по теме

Пилота Заубер оштрафовали за задержку Ферстаппена во время квалификации Гран-при Бельгии Пилота Заубер оштрафовали за задержку Ферстаппена во время квалификации Гран-при Бельгии
Альфа Ромео продлила контракт с китайским гонщиком Альфа Ромео продлила контракт с китайским гонщиком
Альфа Ромео рассматривает замену пилота на следующий сезон Альфа Ромео рассматривает замену пилота на следующий сезон
Чжоу назвал лучшего пилота Формулы-1 на стартовой решетке Чжоу назвал лучшего пилота Формулы-1 на стартовой решетке
Помочь журналистам

Видео

Грузия - Украина: видео голов и обзор матча Лиги наций
Грузия - Украина: видео голов и обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров

Последние новости

Лига наций19:31
Грузия - Украина: видео голов и обзор матча Лиги наций
Европа19:31
Экс-игрок Барселоны: Роналду - лучший футболист среди людей
19:15
Экстра-лига по футзалу: Aurora разгромила Сокил, ХИТ в напряженном матче обыграл Sky Up
Европа18:59
Гвардиола принял решение относительно своего будущего
Лига наций18:50
Грузия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Бокс18:40
"Он уже дедушка": Сиренко оценил бой Тайсона и Пола
Европа18:31
Роналду: Я закончу с футболом, когда перестану чувствовать мотивацию
Теннис18:15
Итоговый турнир-2024 (ATP): Фриц выбил Зверева, Синнер сыграет с Руудом за финал
Европа17:59
Без неожиданностей: Сборная Украины объявила стартовый состав на матч с Грузией
Бокс17:50
Леннокс Льюис отреагировал на поражение Тайсона от Пола
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK