Билеты на первую общую презентацию ливрей раскупили менее чем за час

На сторонних сайтах их можно купить за безумные деньги.

Формула-1 объявила о рекордных темпах продажи билетов на первую общую презентацию ливрей.

Напомним, в феврале впервые в истории все команды вместе покажут новые ливреи на сезон-2025.

Билеты, стоимостью 58-113 фунтов полностью раскупили за 45 минут. Вскоре после этого они появились на сторонних сайтах по ценам, превышающим 1000 фунтов.

Формула-1 предостерегла болельщиков от покупки билетов вне официального сайта. Так как многие из представленных позиций являются мошенническими, например, дают доступ к несуществующим местам.

Ранее также стало известно, где Боттас может продолжить карьеру.

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