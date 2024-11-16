Билеты на первую общую презентацию ливрей раскупили менее чем за час
На сторонних сайтах их можно купить за безумные деньги.
Формула-1 объявила о рекордных темпах продажи билетов на первую общую презентацию ливрей.
Напомним, в феврале впервые в истории все команды вместе покажут новые ливреи на сезон-2025.
Билеты, стоимостью 58-113 фунтов полностью раскупили за 45 минут. Вскоре после этого они появились на сторонних сайтах по ценам, превышающим 1000 фунтов.
Формула-1 предостерегла болельщиков от покупки билетов вне официального сайта. Так как многие из представленных позиций являются мошенническими, например, дают доступ к несуществующим местам.
Ранее также стало известно, где Боттас может продолжить карьеру.
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