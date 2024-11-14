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Боттас станет советником Вольффа в Мерседес - Фиттипальди

В команде верят в опыт своего бывшего пилота.
Сегодня, 20:47
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Фиттипальди высказался о возможном будущем Валттери Боттаса.

Напомним, финский пилот остался без команды, и по некоторым сведениями сейчас ведет переговоры с Мерседес.

Считалось, что Валттери станет резервным пилотом, однако у Фиттпиальди другая информация по этому поводу.

"Как мне сказали на трассе, все выглядит так, что он вернется в Мерседес в качестве некоего советника Тото. У него есть история в команде, и переход в Мерседес абсолютно логичен – Тото очень верит в его опыт и в то, что он может привнести.

Также надо помнить, что Жером Д’Амброзио ушел и отправился в Феррари, так что, по всей видимости, для Боттаса освободилось место. Я не вполне уверен, что функции будут схожими, но, думаю, он там окажется", - приводит слова экс-пилота PlanetF1.

Ранее также Гран-при Монако продлил контракт с Формулой-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Валттери Боттас

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