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"Обманет себя, если продолжит": бывший босс Формулы-1 отправил Хэмилтона на пенсию

Культовый менеджер присоединился к критике легенды.
Сегодня, 12:29       Автор: Антон Федорцив
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон провел неубедительную первую часть сезона-2025. Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями о выступлениях британца, сообщает Daily Mail.

"Льюис очень талантлив. Он был таким и, вероятно, остается. Но, как и в случаях с другими ведущими спортсменами, после покорения вершин остается лишь один путь, и не самый лучший. Дорога ведет только вниз.

Они устают. Льюис устал. Он всегда занимался тем, что делает. Ему нужно отдохнуть от этого. Уже навсегда. Перезагрузиться полностью, чтобы заняться чем-нибудь другим.

Может быть, он так не считает. Но когда завершаешь карьеру, быстро привыкаешь к новым занятиям. Думаю, ему стоило взяться за это некоторое время назад. Этот парень не мошенник. Но он обманет себя, если продолжит. Он должен остановиться сейчас", – заявил Экклстоун.

В нынешнем сезоне Хэмилтон набрал 109 очков и в общем зачете идет шестым. Он выиграл спринт в Шанхае и стал третьим в коротком заезде в Майами. Однако, в основных гонках британский пилот не поднимался выше 4-го места (трижды).

Напомним, ранее Хэмилтон пообещал улучшить результаты во второй части сезона-2025.

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