Команда Мерседес объяснила ошибки в стратегии на гонке в Мексике

На Гран-при Мехико пилот Мерседеса Джордж Рассел призывал команду провести размен позициями с напарником Кими Антонелли, чтобы опередить пилота Хаас Оливера Бермена.

Мерседес долго раздумывал об этом, и когда дал зелёный свет на размен, Джордж Рассел испытывал трудности из-за износа шин, что создало проблемы во время манёвра.

Директор по коммуникациям Мерседеса Брэдли Лорд прокомментировал этот эпизод:

"Это была очень трудная ситуация. Кими старался контролировать состояние шин, чтобы провести гонку с одним пит-стопом — он действовал в соответствии с просьбой команды. В то же время Джордж атаковал активнее с более высоким темпом — его шины изнашивались сильнее.

Если оглядываться назад, неважно, решили бы мы сохранить позиции или разменять их раньше. Всё не сработало из-за того, что мы слишком долго принимали решение. Нужно было действовать более уверенно".

