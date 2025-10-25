iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Джордж Расселл оценил темп Ландо Норриса на тренировке в Мексики

Расселл о борьбе на короткой трассе Гран-при Мексики.
Сегодня, 15:10       Автор: Валентина Чорноштан
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседеса Джордж Расселл поделился мыслями после шестого результата во второй тренировке перед Гран-при Мексики.

"Борьба плотная. И, разумеется, трасса короткая, около минуты - 1.17, 1.18. Разрывы в любом случае небольшие. Слишком большой запас оставлять нельзя, потому что разрывы очень маленькие, и, конечно, в первом сегменте аутсайдеры часто используют по два или три комплекта новых шин. Если хочешь оставить два комплекта на третий сегмент, нельзя разбрасываться покрышками - это непростая ситуация".

Также Джордж поделился мыслями касательно его соперника, пилота Макларена Ландо Норриса:

"Ландо выглядел очень быстрым на длинной дистанции, но, как все мы знаем, квалификация крайне важна. Посмотрим, что получится — восемь болидов располагаются очень плотно".

Напомним, что после второй практики на первом месте оказался Макс Ферстаппен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гран при мерседес макларен Ландо Норрис Джордж Рассел

Статьи по теме

В Макларен заявили, что не будут менять подход к борьбе своих пилотов В Макларен заявили, что не будут менять подход к борьбе своих пилотов
Подсмотрели у Феррари? Расселла заменит резервист на Гран-при Мексики Подсмотрели у Феррари? Расселла заменит резервист на Гран-при Мексики
Норрис установил рекорд Макларен Норрис установил рекорд Макларен
Жирона упустила победу над Реалом Жирона упустила победу над Реалом

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа17:11
Жирона упустила победу над Реалом
Украина16:55
Бартулович - о поражении Металлиста 1925: Мы забиваем гол, но его не засчитывают
Бокс16:29
Вордли прокомментировал перспективу встречи с Усиком
Украина16:07
После матча с Шахтёром в Динамо могут произойти тренерские перемены
Гимнастика15:48
Верняев прокомментировал успех Чепурного на чемпионате мира
Европа15:31
Флик может повторить достижение Гвардиолы в Эль Класико
Формула 115:10
Джордж Расселл оценил темп Ландо Норриса на тренировке в Мексики
Украина14:58
ЛНЗ минимально переиграл Металлист 1925
Европа14:52
Манчестер Юнайтед нацелились на молодого полузащитника Баварии
Теннис14:30
Серена Уильямс оценила шансы Алькараса на рекорды Grand Slam
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK