Джордж Расселл оценил темп Ландо Норриса на тренировке в Мексики

Расселл о борьбе на короткой трассе Гран-при Мексики.

Пилот Мерседеса Джордж Расселл поделился мыслями после шестого результата во второй тренировке перед Гран-при Мексики.

"Борьба плотная. И, разумеется, трасса короткая, около минуты - 1.17, 1.18. Разрывы в любом случае небольшие. Слишком большой запас оставлять нельзя, потому что разрывы очень маленькие, и, конечно, в первом сегменте аутсайдеры часто используют по два или три комплекта новых шин. Если хочешь оставить два комплекта на третий сегмент, нельзя разбрасываться покрышками - это непростая ситуация".

Также Джордж поделился мыслями касательно его соперника, пилота Макларена Ландо Норриса:

"Ландо выглядел очень быстрым на длинной дистанции, но, как все мы знаем, квалификация крайне важна. Посмотрим, что получится — восемь болидов располагаются очень плотно".

Напомним, что после второй практики на первом месте оказался Макс Ферстаппен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!