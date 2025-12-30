Оценка Малиновского в матче Рома – Дженоа

Не сумел проявить себя в выездной игре.

В понедельник, 29 декабря, состоялся матч Дженоа против Ромы. В игре 17-го тура Серии А на поле вышли два украинца.

Руслан Малиновский появился в стартовом составе Дженоа и провел на поле 59 минут. В составе Ромы впервые с 9 ноября сыграл украинский форвард Артем Довбик, однако он вышел на замену лишь на 85-й минуте.

За отведенное время Малиновский 35 раз коснулся мяча, не нанес ни одного удара по воротам, выполнил 24 точные передачи из 32 попыток (75%), один раз нарушил правила, сделал 4 отбора, допустил 11 потерь мяча и проиграл 5 дуэлей. Также полузащитник потерял мяч у своей штрафной, что привело к голу в ворота "грифонов".

Читай также: Рома добыла уверенную победу в украинском дерби

По итогам матча статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Руслана в 5,4 и 4,6 балла соответственно.

В свою очередь Довбик за 5 минут на поле выполнил 50% точных передач. Его выступление Sofascore оценил в 6,4 балла, а WhoScored - в 5,9.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!