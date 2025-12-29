iSport.ua
Рома добыла уверенную победу в украинском дерби

Судьба матча была решена еще в первые полчаса.
Вчера, 23:42       Автор: Андрей Безуглый
Рома - Дженоа / Getty Images
Рома - Дженоа / Getty Images

В понедельник, 29 декабря, Рома принимала дома Дженоа. Артем Довбик остался в запасе, а Руслан Малиновский вышел в старте.

Судьбу матча римский клуб решил уже в первом тайме. На 14-й минуте небольшой рикошет помог Матиасу Соуле открыть счет.

Еще через 10 минут Коне также испытал удачу, забив второй гол отличным ударом с пределов штрафной площади. А затем третий гол забил Фергюсон, воспользовавшись рикошетом от соперника. Еще до перерыва Рома могла забивать еще дважды, но всю свою удачу "волки" уже израсходовали.

Второй же тайм прошел практически без моментов. Хозяевам незачем было идти вперед, а гости попросту не могли. Лишь в последние 10 минут на поле появился Артем Довбик, а "грифоны" все же забили свой гол престижа.

Рома - Дженоа 3:1
Голы: Соуле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 - Экатор, 87

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома дженоа

