Боттас высоко оценил будущее сотрудничество с Пересом

Пилот Кадиллак Валттери Боттас уверен, что из них с Серхио Пересом получится хорошая команда.

Напомним, что именно два ветерана будут вместе выступать за новую команду.

По мнению Боттаса, у них получится отличная пара, так как оба способны работать на благо команды.

Мы вместе провели день в Нью-Йорке во время объявления о сотрудничестве. Кажется, с ним будет просто. Он очень спокойный и настроен вернуться в гонки. В таком составе действительно есть смысл, ведь мы вместе способны работать на благо команды, думать в первую очередь о ней, а не о том, как опередить друг друга. Так что во всем этом есть смысл

Ранее также уверенность в своих силах выразили в Макларен.

