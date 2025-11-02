iSport.ua
Боттас высоко оценил будущее сотрудничество с Пересом

Пилот уверен, что они принесут огромную пользу команде.
Сегодня, 18:48       Автор: Андрей Безуглый
Валттери Боттас / Getty Images
Пилот Кадиллак Валттери Боттас уверен, что из них с Серхио Пересом получится хорошая команда.

Напомним, что именно два ветерана будут вместе выступать за новую команду.

По мнению Боттаса, у них получится отличная пара, так как оба способны работать на благо команды.

Мы вместе провели день в Нью-Йорке во время объявления о сотрудничестве. Кажется, с ним будет просто. Он очень спокойный и настроен вернуться в гонки.

В таком составе действительно есть смысл, ведь мы вместе способны работать на благо команды, думать в первую очередь о ней, а не о том, как опередить друг друга. Так что во всем этом есть смысл

Ранее также уверенность в своих силах выразили в Макларен.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес Валттери Боттас

