Боттас высоко оценил будущее сотрудничество с Пересом
Пилот уверен, что они принесут огромную пользу команде.
Пилот Кадиллак Валттери Боттас уверен, что из них с Серхио Пересом получится хорошая команда.
Напомним, что именно два ветерана будут вместе выступать за новую команду.
По мнению Боттаса, у них получится отличная пара, так как оба способны работать на благо команды.
Мы вместе провели день в Нью-Йорке во время объявления о сотрудничестве. Кажется, с ним будет просто. Он очень спокойный и настроен вернуться в гонки.
В таком составе действительно есть смысл, ведь мы вместе способны работать на благо команды, думать в первую очередь о ней, а не о том, как опередить друг друга. Так что во всем этом есть смысл
Ранее также уверенность в своих силах выразили в Макларен.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!