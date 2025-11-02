В Макларен уверены в своих силах на окончание сезона

Руководитель Макларен Андреа Стелла убежден, что Макларен сохранит свой темп на оставшиеся гонки сезона.

Напомним, что после Гран-при Мехико в личном зачете сменился лидер - Ландо Норрис обошел Оскара Пиастри.

К тому же в прошлом сезоне Макларен испытывал серьезные проблемы в Вегасе, чего не будет в этом году. Также команда уверена, что сохранит темп и далее.

Вегас стал настоящим испытанием для Макларен. В прошлом году мы были неконкурентоспособны. Во время гонки нам нужно было кое-что понять, чтобы постараться внести некоторые изменения для того, чтобы разобраться с гранулированием. В этом году мы намного реже сталкиваемся с этой проблемой. Вероятно, в Вегасе все сложится по-другому. Будет интересно посмотреть. Думаю, у Ландо и Оскара не возникнет проблем с трассами последних четырех этапов. Нужно будет убедиться, что мы сможем извлечь максимум из возможностей болида, как это было в Мексике. После последних нескольких гонок у нас возникли сомнения, но нам удалось их развеять

