iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

В Макларен уверены в своих силах на окончание сезона

Андреа Стелла ожидает результатов на Гран-при Вегаса.
Сегодня, 13:04       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Стелла / Getty Images
Андреа Стелла / Getty Images

Руководитель Макларен Андреа Стелла убежден, что Макларен сохранит свой темп на оставшиеся гонки сезона.

Напомним, что после Гран-при Мехико в личном зачете сменился лидер - Ландо Норрис обошел Оскара Пиастри.

К тому же в прошлом сезоне Макларен испытывал серьезные проблемы в Вегасе, чего не будет в этом году. Также команда уверена, что сохранит темп и далее.

Вегас стал настоящим испытанием для Макларен. В прошлом году мы были неконкурентоспособны. Во время гонки нам нужно было кое-что понять, чтобы постараться внести некоторые изменения для того, чтобы разобраться с гранулированием.

В этом году мы намного реже сталкиваемся с этой проблемой. Вероятно, в Вегасе все сложится по-другому. Будет интересно посмотреть.

Думаю, у Ландо и Оскара не возникнет проблем с трассами последних четырех этапов. Нужно будет убедиться, что мы сможем извлечь максимум из возможностей болида, как это было в Мексике. После последних нескольких гонок у нас возникли сомнения, но нам удалось их развеять

Ранее также сообщалось, что Норрис повторил достижение легенды Формулы-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

Статьи по теме

Норрис после победы в Мексике: "Хороший старт, хороший первый круг, и я смог продолжить" Норрис после победы в Мексике: "Хороший старт, хороший первый круг, и я смог продолжить"
Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Норрис стал победителем Гран-при Мексики и вышел в лидеры чемпионата Норрис стал победителем Гран-при Мексики и вышел в лидеры чемпионата

Видео

Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, матчи Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Милан - Рома
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа16:05
Милан хочет подписать игрока сборной Украины уже зимой
Европа15:35
Интер с трудом вырвал победу у аутсайдера чемпионата
Европа15:15
Малиновский может поработать с экс-тренером Довбика
Бокс14:58
"Это бизнес": Промоутер Гарсии объяснил, почему тот не будет драться с Полом
Европа14:25
Игроку Челси присудили 300 часов общественных работ за очередное нарушение ПДД
Лига Чемпионов14:20
ПСЖ может сыграть против Баварии без своего лидера
Европа13:49
Аутсайдер АПЛ уволил главного тренера
Другие страны13:25
Экс-игрок Барселоны нашел себе клуб в третьем дивизионе ОАЭ
Украина13:25
Календарь Шахтера: "горняки" снова будут противостоять Динамо после поражения в Кубке
Бокс13:10
Уордли потерял статус временного чемпиона WBA
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK