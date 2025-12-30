iSport.ua
Автоспорт

Инженер Макса Ферстаппена ведет переговоры о смене команды

Будущее Джи-Пи Ламбьязе. Ред Булл, Астон Мартин или Уильямс?
Сегодня, 08:26       Автор: Валентина Чорноштан
Джанпьеро Ламбьязе / Getty Images
Джанпьеро Ламбьязе / Getty Images

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе покинет Ред Булл.

Ранее сообщалось, что он может перейти в Астон Мартин, однако итальянская редакция Motorsport предполагает, что инженер может продолжить карьеру в Уильямсе.

Отмечается, что Ламбьязе нравится проект Уильямс, но Астон Мартин предлагает хорошую зарплату британско-итальянскому инженеру.

Также издание добавляет, что возможно Астон Мартин рассматривает приглашение Джанпьеро как будущую инвестицию в привлечение Макса Ферстаппена в команду после 2027 года.

К слову, стало известно, какой гонщик возглавил топ самых успешных пилотов в истории Формулы-1.

