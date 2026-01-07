Шевченко вместе с другими звездами примет участие в благотворительном матче

Поединок будет посвящен борьбе со СПИДом.

Президент УАФ Андрей Шевченко примет участие в благотворительном матче.

Легенда Милана и сборной Украины присоединился к другим звездам футбола в ежегодном розыгрыше Fight Aids Cup.

Уже в шестой раз в рамках Международного циркового фестиваля Монте-Карло состоится благотворительный поединок между Барбаджуанс и Цирком Монако.

Матч будет посвящен поддержке ассоциации Fight Aids Monaco, основанной и возглавляемой принцессой Монако Стефанией. Целью акции является повышение осведомленности о СПИДе.

В матче примут участие такие звезды, как Эден Азар, Кларенс Зеедорф, Робер Пирес, Людовик Жюли и многие другие. Капитан команды выбран Андрей Шевченко.

Поединок запланирован на 24 января, 15:30 по местному времени.

