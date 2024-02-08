Ребров оценил итоги жеребьевки Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу результатов жеребьевки Лиги наций.

Украинская команда в дивизионе В сыграет с командами Чехии, Албании и Грузии.

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"На самом деле, я ничего не ожидал от жеребьевки Лиги наций, поскольку сейчас мы ожидаем плей-офф отбора Евро-2024. После игр плей-офф мы будем собирать информацию обо всех этих командах. Сейчас, считаю, мы должны сконцентрироваться на подготовке к мартовским экзаменам.

Я очень много смотрел Чехию и Албанию, меньше Грузию. Албанцы показывают крепкий футбол, заслужили право играть на Евро. Как и чехи, а также грузины, которые будут играть в плей-офф отбора. Уверен, что будет трудная борьба в нашей группе.

Да, сейчас мы сконцентрированы на подготовке к плей-офф. Но я считаю, что Лига наций – важный турнир. Все команды имеют возможность попасть на Евро через нее. Раньше проводились товарищеские встречи, а сейчас каждая сборная проводит более ответственные поединки.

Будет ли на кону стоять возвращение в Лигу А? Да".

Победитель группы поднимется лигой выше, а сборная, занявшая последнее место, опустится на дивизион ниже. Сборная, которая станет второй, сыграет с коллективом, занявшим третье место в Лиге А. Команда, которая будет третьей в группе, предстоит стыковой матч со сборной, ставшей второй из Лиге С.

Отметим, что первые матчи пройдут в сентября текущего года.

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