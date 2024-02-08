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Группа смерти в Лиге А, неожиданный соперник для Англии: результаты жеребьевки Лиги наций-2024/25

Команды проведут четвертый сезон международного турнира.
Сегодня, 19:50
Трофей Лиги наций / Getty Images
Трофей Лиги наций / Getty Images

В четверг, 8 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.

По итогу процедуры 54 сборные были определены в группы в четырех лигах.

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Результаты жеребьевки Лиги наций-2024/25:

Лига А

  • Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.
  • Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.
  • Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.
  • Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига В

  • Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.
  • Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.
  • Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.
  • Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига С

  • Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.
  • Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар.
  • Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.
  • Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.

Лига D

  • Группа 1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.
  • Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.

Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах. Затем победители квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся в соответствии с дивизионами А, В и С. 

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Сборные, занявшие третьи места в группах Лиги А и вторых мест в группах Лиги В, а также третьих мест в группах Лиги В и вторых мест в группах Лиги С сыграют друг с другом дома и на выезде в стыковых матчах за повышение/понижение в классе.

Обладатели четвертых мест в Лигах А и В автоматически опустятся в Лиги В и С соответственно. Две худшие сборные в Лиге С вылетят в Лигу D.

Отметим, что первые матчи пройдут в сентября текущего года. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций

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