Украина узнала потенциальных соперников на Евро-2024

В Гамбурге прошла жеребьевка группового этапа Евро-2024, который следующим летом пройдет на футбольных полях Германии.

У сборной Украины есть шанс отобраться на турнир через сетку плей-офф, а сегодня наша команда узнала, с кем сыграет в группе, если выберет право поехать на ЧЕ-2024.

Соперниками Украины станут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Чемпионат Европы 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Финал пройдет на Олимпиаштадионе в Берлине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!