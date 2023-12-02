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Футбол

Украина узнала потенциальных соперников на Евро-2024

Состоялась жеребьевка группового раунда чемпионата Европы 2024 года.
Сегодня, 19:51
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В Гамбурге прошла жеребьевка группового этапа Евро-2024, который следующим летом пройдет на футбольных полях Германии.

У сборной Украины есть шанс отобраться на турнир через сетку плей-офф, а сегодня наша команда узнала, с кем сыграет в группе, если выберет право поехать на ЧЕ-2024.

Соперниками Украины станут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Чемпионат Европы 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Финал пройдет на Олимпиаштадионе в Берлине.

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