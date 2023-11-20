Жеребьевка плей-офф отбора к Евро-2024: смотреть онлайн-трансляцию 23.11.2023

В четверг, 23 ноября, состоится жеребьевка второго этапа квалификации будущего чемпионата Европы - плей-офф отбора к Евро-2024.

Церемония пройдет в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне. Начало мероприятия запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф отбора к Евро-2024

Трансляция жеребьевки будет доступна в этой новости 23 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 13:00 по Киеву. Онлайн-трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кто сыграет в плей-офф отбора к Евро-2024

В плей-офф отбора к Евро-2024 будут участвовать 12 сборных, которые не преодолели квалификацию напрямую. Их отберут на основе выступлений в Лиге наций-2022/23. Номинально это будут победители групп в Лигах А, В и С, но если они уже вышли на Евро через квалификацию, их место займет следующая команда из этой группы.

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Если от одной Лиги в стыковых турнирах участвует меньше четырех сборных, первое свободное место предоставляется команде с лучшим рейтингом Лиги наций из Лиги D, то есть Эстонии.

Оставшиеся места распределяются между сборными на основе общего рейтинга Лиги наций, но при этом победители групп в Лигах А, В и С не могут быть в одном стыковом турнире с командами рейтингом выше.

Участники плей-офф отбора к Евро-2024 (по состоянию на 20 ноября)

Босния и Герцеговина

Финляндия

Грузия

Греция

Израиль

Люксембург

Польша

Процедура проведения жеребьевки

Состав путей будет утвержден после завершения Европейской квалификации 21 ноября, когда определятся все 12 участников стыковых матчей.

Может потребоваться жеребьевка для определения команды из Лиги B, которая будет играть в стыковых матчах Лиги А. Поскольку в Лиге А не хватит команд, будет добавлена сборная из Лиги В, которую определят путем жеребьевки среди команд, которые попали в плей-офф, но в то же время не выиграли свою группу Лиги наций (такими участниками плей-офф являются Украина, Финляндия и Исландия).

Будут проведены три жеребьевки, которые определят, какая полуфинальная пара в каждом пути получит право сыграть дома в финале стыковых матчей. После завершения соответствующего полуфинала его победитель сыграет на своем поле против победителя другого полуфинала.

Для каждого пути будут подготовлены два шара, представляющие каждую полуфинальную пару: Полуфинал 1 и Полуфинал 2.

Первый вытянутый шар определит, победитель какого полуфинала Пути C проведет финал дома. Второй вытянутый шар определит потенциальных гостей в этом матче. Аналогичная процедура будет проведена для Пути В и Пути А.

Когда матчи плей-офф отбора к Евро-2024?

Путь А

21 марта, полуфинал №1

21 марта, полуфинал №2

26 марта, финальный матч за место на Евро

Путь B

21 марта, полуфинал №1 (в этом матче точно сыграет Израиль)

21 марта, полуфинал №2 (в этом матче точно сыграет Босния и Герцеговина)

26 марта, финальный матч за место на Евро

Путь C

21 марта, полуфинал №1 (в этом матче точно сыграет Грузия)

21 марта, полуфинал №2 (в этом матче точно сыграет Греция)

26 марта, финальный матч за место на Евро

По итогам стыковых матчей три победителя плей-офф присоединятся в финальной части Евро-2024 к 20 сборным, которые квалифицировались напрямую, и стране-хозяйке Германии.

Напомним, на ISPORT доступен список всех команд, которые уже прошли на чемпионат Европы 2024 года.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля в десяти городах.