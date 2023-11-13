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Плей-офф отбора к Евро-2024: все участники, расписание матчей и правила турнира

ISPORT рассказывает, как будет проходить плей-офф отбора к чемпионату Европы.
Сегодня, 10:30
Плей-офф отбора к Евро-2024 / Getty Images
Плей-офф отбора к Евро-2024 / Getty Images

Квалификация к чемпионату Европы 2024 года, который пройдет в Германии, состоится в два этапа - главный отбор, во время которого определятся 20 участников первенства, и плей-офф, где еще три команды добудут себе путевку на Евро.

Участники плей-офф отбора к Евро-2024

На данный момент абсолютно точно примут участие в плей-офф три национальных команды - Грузия, которая выступит в отборе по пути C, а также проходящие по пути B Босния и Герцеговина и Финляндия.

Если бы плей-офф начался уже завтра, то в нем приняли бы участие следующие команды:

  • Путь C: Грузия (1) - Люксембург (4), Греция (2) - Казахстан (3)
  • Путь B: Израиль (1) против Исландии (4), Босния и Герцеговина (2) - Финляндия (3)
  • Путь А: Хорватия (1) - Эстония (4), Италия (2) - Польша (3)

Формат проведения

В плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 проходят те команды, которые не смогли преодолеть квалификацию напрямую. Кто имеет право выступить в плей-офф, определяется согласно рейтингу предыдущего турнира Лиги наций.

Гарантированно в плей-офф сыграют команды, выигравшие свои группы Лиги наций-2022/23, например, Грузия или Босния и Герцеговина.

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия / Источник: Getty Images

Если один или несколько (или все) победителей групп определенной Лиги прошли на Евро через основной раунд квалификации, в плей-офф их сменят следующие по рейтингу команды из этой же лиги. К примеру, после выхода Шотландии на ЧЕ-2024 Финляндии было гарантировано участие в плей-офф, ведь в Лиге B именно они в рейтинге идут следующими.

В Лиге A есть определенный нюанс, если минимум 13 команд этого дивизиона пройдут квалификацию, то первой командой для заполнения плей-офф будет Эстония, как победитель Лиги D.

Расписание и результаты плей-офф

Путь А

  • 21 марта, полуфинал №1
  • 21 марта, полуфинал №2
  • 26 марта, финальный матч за место на Евро

Путь B

  • 21 марта, полуфинал №1
  • 21 марта, полуфинал №2
  • 26 марта, финальный матч за место на Евро

Путь C

  • 21 марта, полуфинал №1 (в этом матче точно сыграет Грузия)
  • 21 марта, полуфинал №2
  • 26 марта, финальный матч за место на Евро

Раньше мы разбирали, что нужно Украине, чтобы сыграть в плей-офф в случае, если пройти на Евро через сито квалификации не удастся.

Список всех команд, что уже прошли на чемпионат Европы 2024 года доступен на ISPORT. Турнир в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 г. в десяти городах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024

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