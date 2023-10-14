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Евро-2024: все участники турнира

ISPORT рассказывает, кто уже вышел на чемпионат Европы 2024 года.
Сегодня, 00:07
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

14 июня 2024 года в Германии пройдет Евро, отборы на который сейчас близятся к своему завершению.

ISPORT.UA рассказывает, какие команды будут принимать участие в главном континентальном турнире. Отдельно отметим, что росия не имеет права участвовать на Евро-2024.

Все участники Евро-2024:

  • Германия
  • Франция
  • Бельгия
  • Португалия

Сборная Германия не участвовала в отборочном раунде, так как является хозяйкой турнира. Всего через отборочные раунды на Евро пройдут 20 команд.

Также три команды будут определены по итогам плей-офф, который будет формироваться относительно результатов отбора и рейтингов сборных в Лиге наций.

О том, как Украине пройти через плей-офф на Евро-2024 мы подробно рассказывали у нас на сайте.

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