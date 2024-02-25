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Сборные друзей россии проиграли свои полуфиналы чемпионата мира по пляжному футболу

Определились финалисты турнира в ОАЭ.
Сегодня, 10:49
Сборная Италии по пляжному футболу / Getty Images
Сборная Италии по пляжному футболу / Getty Images

В Объединенных Арабских Эмиратах подходит к завершению Чемпионат мира по пляжному футболу.

Накануне состоялись полуфинальные поединки, в которых встретились беларусь - Италия и Иран - Бразилия.

В первом матче судьба путевки в финал решилась в серии послематчевых пенальти, в которой Италия одержала победу со счетом 5:4 после 3:3 в основное и дополнительное время.

Бразильцы справились в основное время, хотя им тоже пришлось провести тяжелую игру, в которой они отыгрались и победили со счетом 3:2.

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Отметим, что финал ЧМ-2024 по пляжному футболу состоится уже сегодня, 25 февраля в 17:30 по киевскому времени.

Также стоит напомнить, что Украина пробилась на турнир через европейскую квалификацию, но решила его бойкотировать из-за допуска беларуси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пляжный футбол чемпионат мира

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